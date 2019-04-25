Павел Мамаев: По ТВ говорили, что мы в федеральном розыске, а в полиции – что дело еще не открыто

– По телевизору говорили, что мы в федеральном розыске, но когда мы звонили в полицию, нам отвечали, что дело еще не открыто. Поэтому с 10 утра 10 октября постоянно туда звонили, а потом пришли сами и предъявили претензии, – сказал Мамаев.
Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.
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