Президент «Зенита»: Кокорин получит медаль чемпионата России по окончании сезона - Советский спорт
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25 апреля 2019 15:17ФутболСметанникова Дарья

Президент «Зенита»: Кокорин получит медаль чемпионата России по окончании сезона

После 25 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив», идущим вторым, на восемь очков.

Президент «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, получит ли Александр Кокорин медаль по окончании сезона.

«У нас есть строгие правила, по поводу того, кто получает медаль, в зависимости от того, кто сколько провел матчей. К любому игроку будут применяться общие правила, включая Кокорина», - цитирует Медведева Metaratings.

Президент петербургской команды также считает, что говорить о продлении контракта с Кокориным «преждевременно».

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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