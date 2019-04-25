«Челси» - о непопадании Азара в сборную АПЛ: Он проводит свой лучший сезон - Советский спорт
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25 апреля 2019 15:45ФутболСметанникова Дарья

«Челси» - о непопадании Азара в сборную АПЛ: Он проводит свой лучший сезон

Символическую сборную текущего сезона АПЛ представила ассоциация профессиональных футболистов (PFA).

«Челси» отреагировал на непопадание форварда Эдена Азара в символическую сборную текущего сезона.

«Азар проводит свой лучший сезон в АПЛ в плане результативности, занимая первое место среди всех игроков сезона Премьер-лиги по этому показателю.

Если Эден забьет еще один мяч в оставшихся трех матчах, он превзойдет свой показатель 16 забитых голов в сезоне 2016/17. Он уже сделал на 2 голевых паса больше (13), чем в его предыдущем лучшем сезоне АПЛ по голевым передачам (11 передач в сезоне 2012/13)», - говорится в сообщении «Челси».

В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 34 матча за «Челси», в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач.

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