Илья Геркус: Фарфан бьется с равным рвением и за клуб, и за сборную Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан оформил дубль в ворота «Ростова» (2:1) в 25-м туре российской премьер-лиги.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру Фарфана в Ростове-на-Дону.

«Поздравляю Локо с важной победой! И персонально хочу сказать пару хвалебных слов - он их полностью заслужил - в адрес Джефферсона Фарфана!

Вчера в матче «Ростов» - «Локо» буквально наслаждался его игрой. В каждом его движении я узнавал того Джеффа, к которому мы за эти годы привыкли. Он всегда на позитиве и никогда не унывает. Бывают взлеты, бывают трудные времена, но этот вечно улыбающийся парень всегда пашет и совершенствуется. Он бьется с равным рвением и за клуб, и за сборную.

Вспоминаю, как переподписывал с ним контракт в июне прошлого года в Швейцарии. Он говорил, что несмотря на реализованные задачи в виде чемпионства «Локо» и выход на ЧМ со сборной, он стал после этого ещё более мотивированным, что он еще не все сказал в футболе и не все трофеи завоевал. Этого парня победы не расхолаживают, а, наоборот являются инъекцией к дальнейшей ещё более мощной работе. Это человек-позитив. Мегапрофессионал. И вчера он в очередной раз подарил всем позитивное настроение. Джефф крутой», - написал Геркус в своем инстаграме.

«Локомотив» набрал 46 очков и продолжает занимать 2-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 5 очков.