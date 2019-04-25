Юрген Клопп: «Манчестер Юнайтед» в данный момент не способен противостоять «Сити» - Советский спорт
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25 апреля 2019 16:07ФутболСметанникова Дарья

Юрген Клопп: «Манчестер Юнайтед» в данный момент не способен противостоять «Сити»

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в рамках перенесенного матча 31-го тура АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итог матча на «Олд Траффорде».

«Это именно тот результат, который я ожидал. «Юнайтед» пытался изо всех сил, особенно в первом тайме, но было очевидно, что в данный момент они не способны противостоять «Сити» на протяжении 90 минут. Им не повезло в некоторых моментах, но по итогу «Сити» был сильнее», - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата, опередив на одно очко «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» идет на шестой строчке, имея в активе 64 очка.

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