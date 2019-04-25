Дзюба предстал в образе Тора из «Мстителей» (фото) - Советский спорт
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25 апреля 2019 16:27ФутболСметанникова Дарья

Дзюба предстал в образе Тора из «Мстителей» (фото)

Новый фильм «Мстители: Финал» покажут в России 29 апреля.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба предстал в образе Тора – супергероя из вселенной комиксов Marvel.

«Вот настоящий Тор. Жду не дождусь «Мстителей» в кино!», - написал Дзюба в своем инстаграме.

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Вот настоящий Тор🦁👊 Жду-не-дождусь Мстителей в кино!!!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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