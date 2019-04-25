Все билеты на матч «Арсенал» - «Спартак» в Туле проданы

Пресс-служба «Арсенала» сообщила, что все билеты на матч 25-го тура российской премьер-лиги между тульским клубом и «Спартаком» проданы.
Матч между командами состоится сегодня, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени.
После 24 туров тульская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Красно-белые идут на пятой позиции с 39 баллами.
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