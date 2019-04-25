Сергей Силкин: «Зенит» без пяти минут чемпион - Советский спорт
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25 апреля 2019 16:52ФутболСметанникова Дарья

Сергей Силкин: «Зенит» без пяти минут чемпион

После 25 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив», идущим вторым, на восемь очков.

Российский специалист Сергей Силкин считает, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Я думаю, «Зенит» без пяти минут чемпион, потому что они не теряют очки, после зимнего перерыва они очень заметно увеличили отрыв от второго места. Питерцы не показывают фееричной игры, но стабильно набирают очки. А борьба за второе-третье место развернется между «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром», фаворита выделить здесь сложно, все играют нестабильно», - цитирует Силкина Rusfootball.

В нынешнем сезоне РПЛ «Зениту» осталось провести пять матчей: с «Крыльями Советов», «Ахматом», ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем».

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