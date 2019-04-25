Ромелу Лукаку: Игра в серии А – это моя мечта - Советский спорт
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25 апреля 2019 17:10ФутболСметанникова Дарья

Ромелу Лукаку: Игра в серии А – это моя мечта

Контракт бельгийца с «Манчестер Юнайтед» истекает через три года.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сообщил, что мечтает сыграть в чемпионате Италии.

«Игра в серии А - это моя мечта. Я надеюсь, что смогу рано или поздно там сыграть, даже если в данный момент я сосредоточен на игре за «Юнайтед», - цитирует Лукаку Sky Sports.

Лукаку стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2017 году, перейдя из «Эвертона» за 75 млн фунтов. С тех пор 25-летний бельгиец провел 95 матчей, забив 42 мяча.

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