Ромелу Лукаку: Игра в серии А – это моя мечта

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сообщил, что мечтает сыграть в чемпионате Италии.
«Игра в серии А - это моя мечта. Я надеюсь, что смогу рано или поздно там сыграть, даже если в данный момент я сосредоточен на игре за «Юнайтед», - цитирует Лукаку Sky Sports.
Лукаку стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2017 году, перейдя из «Эвертона» за 75 млн фунтов. С тех пор 25-летний бельгиец провел 95 матчей, забив 42 мяча.
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