«Крылья Советов» - «Урал»: Стартовые составы - Советский спорт
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25 апреля 2019 17:17ФутболСметанникова Дарья

«Крылья Советов» - «Урал»: Стартовые составы

В Самаре состоится матч 25-го тура российской премьер-лиги.

Тренерские составы «Крыльев Советов» и «Урала» определились со стартовыми составами на матч 25-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ананидзе, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.

Матч между командами состоится сегодня, 25 апреля, в 18:30 по московскому времени.

После 24 туров РПЛ самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Команда из Екатеринбурга идет на 11-й позиции с 30 баллами.

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