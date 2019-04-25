Источник: Рассказов и Адриано не сыграют с «Арсеналом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 17:21ФутболСметанникова Дарья

Источник: Рассказов и Адриано не сыграют с «Арсеналом»

«Арсенал» в рамках 25-го тура российской премьер-лиги примет «Спартак».

Защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, Рассказов не сыграет из-за ушиба, а у Адриано есть проблемы с коленом.

Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени.

После 24 туров тульская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Красно-белые идут на пятой позиции с 39 баллами.

25/04 00:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
25/04 13:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
24/04 17:30Футбол
«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
24/04 23:00Футбол
Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.
25/04 12:00Хоккей
Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
25/04 13:30Футбол
Нас призывают не футбол любить, а ущемленныхПочему инициатива УЕФА – не для нашего общества.
24/04 21:00Футбол
Перуанский король в деле! Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в РостовеЮрий Семин после ничьей с ЦСКА перестроил игру команды, сделал несколько изменений в составе и терпением переиграл команду Валерия Карпина.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
25/04 13:00Футбол
УЕФА хочет сделать революцию не в футболе – в сознанииЧерез футбол мы станем терпимее к меньшинствам, считают спортивные еврочиновники.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Новости
17:28 Футбол Павел Мамаев: Мы пытались связаться с Паком и Соловчуком
17:27 Футбол Павел Мамаев: Уже не хотел бить водителя, поэтому наносил удары по машине
17:26 Хоккей Обнародован состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией
17:26 Павел Мамаев: Я не был трезвым, когда ударил Соловчука
17:21 Футбол Источник: Рассказов и Адриано не сыграют с «Арсеналом»
17:17 Футбол «Крылья Советов» - «Урал»: Стартовые составы
17:14 ММА Кудин заменит Мальдонадо в бою с Малыхиным 26 апреля в Москве
17:10 Футбол Ромелу Лукаку: Игра в серии А – это моя мечта
17:05 Футбол Джо Харт: Де Хеа – вратарь топ-уровня, я никогда не видел такого голкипера
16:52 Футбол Сергей Силкин: «Зенит» без пяти минут чемпион
16:45 Футбол Все билеты на матч «Арсенал» - «Спартак» в Туле проданы
16:42 Шорт-трек Олимпийский чемпион 2014 года Григорьев завершил карьеру
16:31 Теннис Осака вышла в ¼ финала турнира в Штутгарте, обыграв Се Шувэй
16:27 Футбол Дзюба предстал в образе Тора из «Мстителей» (фото)
16:24 Шорт-трек Союз конькобежцев России ликвидировал должность главного тренера по шорт-треку
16:14 Фигурное катание Ягудин – о пятерном прыжке Белявского: Это ни о чем! (видео)
16:07 Футбол Юрген Клопп: «Манчестер Юнайтед» в данный момент не способен противостоять «Сити»
16:00 Теннис Векич не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Штутгарте
15:54 Футбол Илья Геркус: Фарфан бьется с равным рвением и за клуб, и за сборную
15:49 Теннис Тим обыграл Муньяра и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика