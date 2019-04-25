Источник: Рассказов и Адриано не сыграют с «Арсеналом» «Арсенал» в рамках 25-го тура российской премьер-лиги примет «Спартак».

Защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, Рассказов не сыграет из-за ушиба, а у Адриано есть проблемы с коленом.

Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени.

После 24 туров тульская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Красно-белые идут на пятой позиции с 39 баллами.