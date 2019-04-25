Источник: Рассказов и Адриано не сыграют с «Арсеналом»

Защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал Sport_inside.
По информации источника, Рассказов не сыграет из-за ушиба, а у Адриано есть проблемы с коленом.
Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени.
После 24 туров тульская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Красно-белые идут на пятой позиции с 39 баллами.
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