Павел Мамаев: Я не был трезвым, когда ударил Соловчука - Советский спорт
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25 апреля 2019 17:26ФутболЗибрак Артем

Павел Мамаев: Я не был трезвым, когда ударил Соловчука

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о конфликте с Виталием Соловчуком.  

– Девушку, севшую в автомобиль Соловчука, знал непродолжительное время, но общался с ней часто. У нас были достаточно доверительные отношения. Когда забрал ее из машины, она негодовала. Когда вел ее, понял, что в машине Соловчука что-то произошло. В каком состоянии она была? Все были уставшими.

Могла ли она понять что-то неправильно? Когда мы подошли к машине, не применяли к водителю никаких противоправных действий – не били, не оскорбляли. Но его ответы подтвердили версию девушки. Если бы опроверг их, пошел бы к ней и спросил, зачем она так говорит.

Физически он никак не проявлял агрессию, только словесно. Но конфликта избежать не пытался. Не думал, что он нанесет мне удар. Я бы не нанес, стоя в компании молодых людей. Соловчук меня ударил, иначе как объяснить, что моя голова так отлетела? Мне врать незачем. У вас своя правда, которую вы защищаете.

Я не был трезвым, но Соловчук ударил меня без размаха. Если бы он ударил меня с размахом, я бы не встал. Это не было поглаживание. Этот удар спровоцировал дальнейшие действия. Я дважды попытался нанести ответный удар, но не попал. Он начал убегать, я побежал за ним. Не совсем правильно поступил. Это был эмоциональный всплеск, шоковое состояние, – сказал Мамаев.

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