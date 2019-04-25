Павел Мамаев: Уже не хотел бить водителя, поэтому наносил удары по машине

– Александр Кокорин в драке участия не принимал. Я увидел его за своей спиной, когда Соловчук уже стоял на ногах. Кто еще его бил, не видел. Стоял и вот так наносил удары. Он говорил: «Хватит». Зачем ударил его ногой в голову, когда он уже встал? Не знаю, он уже никого не оскорблял. Зачем бил по машине? Она не проходит по уголовному делу, но я отвечу – уже не хотел наносить удары по водителю, поэтому бил по машине.
Не помню, чтобы Бобкова говорила не бить его или на него ложилась. А вот Кокорин пытался предотвратить конфликт, когда я побежал за водителем, и кричал, когда я наносил удары, – сказал Мамаев.
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