Павел Мамаев: Мы пытались связаться с Паком и Соловчуком

– Удара стулом я не видел, поэтому не понял, почему Гайсин стал меня отталкивать. Ни к нему, ни к Паку у меня агрессии не было. С Паком разговаривал один на один, не оскорблял, не унижал и не бил. Гайсин меня не оскорблял, но матерились там все, в том числе и потерпевшие. Ударил его потому же, почему меня ударил Соловчук. Воспринял это как угрозу и не хотел получить по лицу.
Еще до приезда в полицию 8 октября в районе 12 часов меня разбудил телефон, и мне рассказали про эти события. Тогда еще о Соловчуке речи не шло. Около 14-16 часов мы пытались связаться с Соловчуком и Паком, узнать, в какой они больнице, принести извинения и все уладить, – сказал Мамаев.
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