Александр Кокорин: Ничего в машину Соловчука не бросал. Спрашивал его, почему назвал меня «петухом» - Советский спорт
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25 апреля 2019 17:30ФутболЗибрак Артем

Александр Кокорин: Ничего в машину Соловчука не бросал. Спрашивал его, почему назвал меня «петухом»

Суд допросил нападающего «Зенита» Александра Кокорина по факту драки 8 октября.  

– В матче «Зенит» – «Краснодар» отыграл один тайм и поехал с Мамаевым в Москву повидаться с братом, которого давно не видел, собраться всей компанией, пообщаться. Начиная с сапсана, пил пиво. Не помню, чтобы в «Эгоисте» употреблял, там я кушал. Употреблял в Sekret Room и «Кофемании». Не помню, сколько, но помню все достаточно хорошо.

Ситуацию с девушкой, которая села не в ту машину, видел только на видео. Подошел к машине брата и увидел, что она сидит там с Пашей. Он сказал, что водитель назвал нас «петухами». Я начал выяснять, кто это и откуда взялся. Мы подошли к машине Соловчука и я пытался открыть дверь, чтобы поговорить с ним, но она была заблокирована. Он сидел в салоне. Ничего в его машину не бросал.

Потом Соловчук открыл дверь и направился ко мне. Сказал, что это его личное мнение. Минут 7-10 я пытался у него выяснить, почему он считает, что может высказывать такое мнение. Я спрашивал одно и то же, он – одно и то же отвечал, – сказал Кокорин.

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