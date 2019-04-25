Александр Кокорин: В нашей жизни много оскорблений Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал показания в суде об инциденте с водителем Виталием Соловчуком.

– Мы общались с Соловчуком на повышенных тонах. Потом подошел Мамаев, взял его за руку, а Соловчук его ударил снизу вверх апперкотом. Я это видел. Мамаев в ответ на удар попытался ударить водителя. Тот побежал. Если бы он извинился, ничего этого бы не было. В нашей жизни много оскорблений, но я не встречал людей, которые потом подтверждали бы свои слова. Был ли у нас сговор? Только один – поехать позавтракать.

Что Кирилл и Мамаев его били, разглядел только на видео в замедленном воспроизведении. Когда подошел к ним, начал оттаскивать. Не помню такого, чтобы водитель молча лежал. Он все время называл Пашу грязными словами. Он постоянно менял показания, на очной ставке говорил, что я его бил, – сказал Кокорин.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.