Александр Кокорин: Поцелуи, как хулиганство, не расцениваю Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, что происходило в «Кофемании» до конфликта с Денисом Паком.

– Не могу сказать, почему в «Кофемании» клал ноги на стол. Наверное, из-за ноги. Я ведь играл после травмы, и мне было некомфортно сидеть. Почему Бобкова садилась мне на колени? Не понимаю. Ни ее, ни Куропаткина я об этом не просил. Но слезть их не просил – это было бы некрасиво, они ведь в шутку, я был уставший.

Не знаю, почему мы стали целоваться. Точно по ее инициативе. Мы на видео не можем разобрать, кто кому удары наносил, а поцелуев там точно не разобрать. Лично я никуда не опускался и ничего не имитировал. Поцелуи, как хулиганство, не расцениваю, – сказал Кокорин.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.