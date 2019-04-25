«Енисей» вырвал победу у «Оренбурга» в добавленное время (видео) В Красноярске состоялся матч 25-го тура российской премьер-лиги.

«Енисей» на своем поле принимал «Оренбург» и победил со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Александр Соболев, который реализовал пенальти на 36-й минуте. Сравнял счет нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович (80-я минута). Победный мяч у «Енисея» в компенсированное время забил Александр Кутьин (93).

Отметим, что на 64-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве после удаления Григория Чиркина.

После этого матча «Енисей» остался на последней, 16-й позиции, в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. «Оренбург» занимает шестую позицию с 35 баллами.

В следующем туре команда Дмитрия Аленичева 28 апреля сыграет в гостях с «Локомотивом», а подопечные Владимира Федотова 29 апреля примут «Арсенал».

РПЛ

25-й тур

«Енисей» – «Оренбург» 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 36, пенальти Соболев, 1:1 – 80 Деспотович, 2:1 – 90 Кутьин.

«Енисей»: Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Кичин, Сарр, Зотов (Кутьин, 84), Торбинский (Семакин, 78), Комков, Комолов (Хубулов, 46), Огуде, Соболев.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Ойеволе (Козлов, 72), Козлов, Сутормин, Попович, Чиркин, Мишкич, Деспотович, Галаджан (Малых, 56), Чуканов.

Предупреждения: Попович (31), Ойеволе (32), Чиркин (35), Сутормин (45), Сиваков (76), Хубулов (84), Огуде (90).

Удаление: Чиркин (64).