Дмитрий Аленичев: «Енисей» многие похоронили, но шансы у нас есть

- Мне показалось, что при счете 1:0 и после удаления игрока соперников мои футболисты не поверили, что могут выиграть, пропала уверенность и появился мандраж. Мы пропустили необязательный гол, но считаю, что ребята заслужили победу. Нас похоронили многие, но шансы у нас есть, будем за них цепляться.
Грядущий матч с «Локомотивом»? У них будет больше времени на восстановление, плюс у нас будет тяжелый перелет, однако постараемся отобрать очки у «Локо» в Москве, - рассказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что после этой игры «Енисей», набрав 16 очков, занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Дмитрия Аленичева 28 апреля сыграет в гостях с «Локомотивом».
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