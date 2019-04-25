Александр Кокорин: Хотел присесть к Паку, но потом ударил его стулом - Советский спорт
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25 апреля 2019 18:27Футбол

Александр Кокорин: Хотел присесть к Паку, но потом ударил его стулом

Форвард «Зенита» Александр Кокорин на судебном заседании рассказал, как он ударил Дениса Пака.

«Кирилл начал разговаривать с Паком, я услышал оскорбление. Подошел к нему, взял стул. Хотел подсесть и поговорить. Спросил, в чей адрес прозвучала фраза. Он ответил, что в мой. Я машинально нанес ему удар, потому что стул был в руках».

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