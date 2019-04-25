Александр Кокорин: Хотел присесть к Паку, но потом ударил его стулом

УЕФА хочет сделать революцию не в футболе – в сознании Через футбол мы станем терпимее к меньшинствам, считают спортивные еврочиновники.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить его Голландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.

«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся «Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.

Ярость Радулова против точности Тарасенко. Превью к серии «Далласа» и «Сент-Луиса» В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.