Миодраг Божович: Для нас матч с «Уралом» за шесть очков, будем биться

— Мы выбрали оптимальный состав к этой игре.
Вучичевич? Он молодой игрок, ему нужно дать шанс, он его заслужил. Для нас этот матч за шесть очков, будем биться, нам нужно немного удачи, — сказала Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что встреча состоится сегодня, 25 апреля, в Самаре. Перед этой игрой «Крылья Советов», имея в активе 27 баллов, занимают 13 строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Урал», набрав в 30 очков после 24 туров, расположился на 11 месте.
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