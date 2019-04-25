Миодраг Божович: Для нас матч с «Уралом» за шесть очков, будем биться - Советский спорт
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25 апреля 2019 18:30Футбол

Миодраг Божович: Для нас матч с «Уралом» за шесть очков, будем биться

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович - о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России с «Уралом».

— Мы выбрали оптимальный состав к этой игре.

Вучичевич? Он молодой игрок, ему нужно дать шанс, он его заслужил. Для нас этот матч за шесть очков, будем биться, нам нужно немного удачи, — сказала Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что встреча состоится сегодня, 25 апреля, в Самаре. Перед этой игрой «Крылья Советов», имея в активе 27 баллов, занимают 13 строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Урал», набрав в 30 очков после 24 туров, расположился на 11 месте.

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