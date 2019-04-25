Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Берхамов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
«Спартак»: Максименко, Комбаров Д., Джикия, Гапонов, Айртон Лукас, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо Санабрия, Фернандо, Зе Луиш.
Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Мамин, Глушаков, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 25 апреля, на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 20:30 по московскому времени.