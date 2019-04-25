Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч с «Арсеналом» - Советский спорт
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25 апреля 2019 19:33Футбол

Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы«Арсенала» и «Спартака» на матч 25-го тура чемпионата России.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Берхамов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

«Спартак»: Максименко, Комбаров Д., Джикия, Гапонов, Айртон Лукас, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо Санабрия, Фернандо, Зе Луиш.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Мамин, Глушаков, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 25 апреля, на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 20:30 по московскому времени.

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