Владимир Федотов: Не воспользовались стопроцентным моментом и получили в наказание глупейший гол Главного тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Енисеем» (1:2).

- Что комментировать? Начали игру хорошо, имели моменты. На мой взгляд, когда наш игрок уходил один в один – там был пенальти. Таких эпизода было два. Что касается пенальти, то очень сложно оценить эпизод, не совсем понятно кто кого держал. Нужно разбираться.

Тем не менее после пропущенного гола команда не бросила играть, оставшись вдесятером, созидала, воспользовалась расслабленностью и забила хороший гол. Был еще у нас стопроцентный момент, когда вратарь выпустил из рук мяч, но игрок не воспользовался моментом. В связи с этим получили в наказание глупейший гол. Футбол такое не прощает, - приводит слова Федотова пресс-служба «Енисея».

Добавим, что после этой игры «Енисей», набрав 16 очков, занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург», имея в активе 35 баллов, занимает шестое место.