Александр Кокорин: Пытались найти и Пака, и Соловчука. Хотели помириться - Советский спорт
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25 апреля 2019 19:46ФутболЗетилов Игорь

Александр Кокорин: Пытались найти и Пака, и Соловчука. Хотели помириться

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал подробности инцидента в «Кофемании».

«Я уже 8-го октября вечером (инциденты случились в ночь с 7 на 8 и утром 8 октября) пытался найти номер Пака. Еще двух друзей просили поискать Соловчука. Мы же не знали, кто они и где находятся. Потом нам сообщили, что Пак находится в больнице, и мы пытались найти ее. Тогда я не понимал, в чем нас могут обвинить, но хотел помириться», - сказал игрок «Зенита» Александр Кокорин.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

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