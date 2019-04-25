«Урал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов» - Советский спорт
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25 апреля 2019 20:23Футбол

«Урал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов»

Футболисты «Урал» переиграли «Крылья Советов» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

В составе екатеринбургского клуба точным ударом с 11-метровой отметки отметился полузащитник Отман Эль-Кабир (61-я минута).

После этой игры «Урал», набрав 33 очка, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе 27 баллов, расположились на 13-м месте в чемпионате.

В следующем туре самарская команда в гостях встретится с «Зенитом», а клуб из Екатеринбурга на выезде сыграет против «Уфы».

Чемпионат России
25-й тур

«Крылья Советов» - «Урал» - 0:1 (0:0).

Голы: 0:1 - Эль-Кабир (61, пен.).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Зотов, Самарджич, Шишкин, Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Ананидзе (Самедов, 77), Бурлак, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Поляков, Страннберг, Эль-Кабир, Димитров, Егорычев (Емельянов, 77), Бикфалви, Бумаль, Погребняк (Панюков, 79).

Предупреждения: Бумаль (8), Вучичевич (42), Самарджич (53), Ананидзе (76), Годзюр (87).

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