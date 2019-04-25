«Челси» готов заплатить за переход Коутиньо 100 миллионов евро Полузащитник «Барселоны» Филипе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации El Confidencial, руководство «Челси» считает 26-летнего бразильца идеальной заменой бельгийскому полузащитнику Эдену Азару, который по окончании сезона может покинуть лондонский клуб. При этом английская команда готова заплатить за переход хавбека «Барселоны» порядка 100 миллионов евро.

Как отмечает издание, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ранее заявил, что испанский клуб готов расстаться с полузащитником, если сумма трансфера составит не менее 100 миллионов евро.

Напомним, что Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за рекордные для каталонской команды 135 миллионов евро. С тех пор полузащитник провел за испанскую команду 71 встречу, записав на свой счет 21 забитый мяч и 11 результативных передач.

Действующий контракт Коутиньо в «Барселоной» рассчитан до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость бразильского хавбека в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на бразильца также претендуют «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».