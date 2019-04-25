Дмитрий Аленичев: В оставшихся пяти турах постараемся взять максимум очков Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

— Тяжелый матч, мы предполагали, потому что с «Оренбургом» легких матчей не бывает, наверное, ни у одной из команд. Тем более учитывая, что «Оренбург» провел предыдущую игру против «Ростова», что мы предполагали, то и получилось. Первый тайм был не совсем зрелищный со стороны обеих команд, но тем не менее мы заработали пенальти и забили гол. Второй тайм был более динамичный и открытый. Я считаю, что то старание, тот характер, этот гол в концовке нас за это отблагодарил. Не понравилось мне то, как действовали после удаления. Вели в счете 1-0 и отдали инициативу сопернику, конечно, меня это немножко обеспокоило, пропустили необязательный гол, сумели вырвать эту закономерную победу.

— Гол Кутьина на последних минутах заставил заплакать многих болельщиков на трибунах. Сколько команда готова взять очков в оставшихся матчах?

— Такой вопрос задаете… Разыгрывается пятнадцать очков, пять туров осталось. Будем стараться взять максимум. Понимаем, какие соперники нас ждут. В футболе всякое случается, наш чемпионат не исключение. Сюрпризы в этом году преподносили все команды, хотелось, чтобы наша команда в воскресенье преподнесла сюрприз нашим болельщикам.

— В контексте пресс-конференции после матча со «Спартаком» было сложно настраивать команду? Игроки слушали?

— Сегодня установка была короткая. Чисто по тактическим моментам не пришлось много говорить. Я сказал, что придут болельщики, которые ждут победы, потому что весной еще не выигрывали. Есть возможность доставить им огромную радость, - цитирует Аленичева пресс-служба команды.

Добавим, что после этой игры «Енисей», набрав 16 очков, занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Дмитрия Аленичева 28 апреля сыграет в гостях с «Локомотивом».