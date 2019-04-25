Адриано, Жиго и Рассказов не приехали в Тулу из-за травм - Советский спорт
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25 апреля 2019 21:05Футбол

Адриано, Жиго и Рассказов не приехали в Тулу из-за травм

Сразу несколько игроков «Спартака» не смогли приехать в Тулу на матч 25-го тура с «Арсеналом» из-за травм.

«У Луиса Адриано ушиб коленного сустава, полученный в матче с «Енисеем». У Николая Рассказова тоже ушиб. А Самуэль Жиго после игры с красноярцами почувствовал дискомфорт в прооперированном колене...», - говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

Напомним, что матч между «Арсеналом» и «Спартаком» проходит в эти минуты на стадионе «Арсенал» в Туле. Идет первый тайм встречи, счет 2:0 в пользу хозяев поля.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию это встречи.

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