Адриано, Жиго и Рассказов не приехали в Тулу из-за травм

«У Луиса Адриано ушиб коленного сустава, полученный в матче с «Енисеем». У Николая Рассказова тоже ушиб. А Самуэль Жиго после игры с красноярцами почувствовал дискомфорт в прооперированном колене...», - говорится в сообщении пресс-службы московской команды.
Напомним, что матч между «Арсеналом» и «Спартаком» проходит в эти минуты на стадионе «Арсенал» в Туле. Идет первый тайм встречи, счет 2:0 в пользу хозяев поля.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию это встречи.
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