Дмитрий Парфенов – о матче с «Крыльями Советов»: Это очень важная для нас победа - Советский спорт
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25 апреля 2019 21:28Футбол

Дмитрий Парфенов – о матче с «Крыльями Советов»: Это очень важная для нас победа

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги выездного матча 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

– В перерыве мы поправили некоторые моменты, вышли на второй тайм и забили гол. После этого имели еще возможности для взятия ворот. Двигаемся дальше. Это очень важная для нас победа, – приводит слова Парфенова пресс-служба самарской команды.

Добавим, что после этой игры «Урал», набрав 33 очка, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб из Екатеринбурга на выезде сыграет против «Уфы».

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