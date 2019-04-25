Дмитрий Парфенов – о матче с «Крыльями Советов»: Это очень важная для нас победа

– В перерыве мы поправили некоторые моменты, вышли на второй тайм и забили гол. После этого имели еще возможности для взятия ворот. Двигаемся дальше. Это очень важная для нас победа, – приводит слова Парфенова пресс-служба самарской команды.
Добавим, что после этой игры «Урал», набрав 33 очка, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб из Екатеринбурга на выезде сыграет против «Уфы».
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