Миодраг Божович: Нам трудно играть, когда арбитр принимает такие решения Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги домашнего матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1).

– Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно для нашего поражения, – приводит слова Божовича пресс-служба самарской команды.

Добавим, что после этой игры «Крылья Советов», имея в активе 27 очков, расположились на 13-м месте в турнирной таблице чемпионате. В следующем туре самарская команда в гостях встретится с «Зенитом».