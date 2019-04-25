Миодраг Божович: Нам трудно играть, когда арбитр принимает такие решения

– Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно для нашего поражения, – приводит слова Божовича пресс-служба самарской команды.
Добавим, что после этой игры «Крылья Советов», имея в активе 27 очков, расположились на 13-м месте в турнирной таблице чемпионате. В следующем туре самарская команда в гостях встретится с «Зенитом».
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