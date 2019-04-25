Олег Кононов: В поражении от «Арсенала» виновна вся команда и главный тренер

- Виновна вся команда и главный тренер, конечно. С себя я ответственности за игру и за результат не снимаю. У нас были проблемы, в первую очередь, до игры. Мы потеряли из-за травм Жиго и Адриано. Линия защиты была экспериментальная. На первых минутах мы играли неудачно позиционно и получили два гола.
Я вообще не понимаю слово «багаж». Я работал тут и собирал команду, но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил, - приводит слова Кононова Sport24.ru.
После этой игры «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».
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