Игорь Черевченко: Не собираюсь искать минусы у игроков «Арсенала» Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал крупную победу команды над «Спартаком» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

— Во вторые 45 минут мы полностью отдали «Спартаку» инициативу. Счет позволял это сделать, да и моменты мы создавали на контратаках. Как оценю игру Кадири в центре защиты? Топ! Вообще минусы у любого игрока можно найти даже при удачной игре, но я не собираюсь этого делать, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что после этой победы «Арсенал» набрал 38 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тульская команда в гостях сыграет против «Оренбурга».