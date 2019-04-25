Игорь Черевченко: Не собираюсь искать минусы у игроков «Арсенала»

— Во вторые 45 минут мы полностью отдали «Спартаку» инициативу. Счет позволял это сделать, да и моменты мы создавали на контратаках. Как оценю игру Кадири в центре защиты? Топ! Вообще минусы у любого игрока можно найти даже при удачной игре, но я не собираюсь этого делать, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что после этой победы «Арсенал» набрал 38 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тульская команда в гостях сыграет против «Оренбурга».
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