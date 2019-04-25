Олег Кононов: Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги выездного матча 25-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:3).

- «Арсенал» выиграл заслуженно, а вы (журналисты) навешиваете лапшу, что у нас все плохо. Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом, но мы и дальше будем гнуть свою линию, мы будем биться до конца в оставшихся матчах. Как будет, посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним, - приводит слова Кононова «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».