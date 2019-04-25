Денис Глушаков: Хотел бы принести извинения за команду, играли безвольно - Советский спорт
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25 апреля 2019 23:21Футбол

Денис Глушаков: Хотел бы принести извинения за команду, играли безвольно

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат выездного матча 25-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:3).

- Хотел бы принести извинения за команду, играли безвольно, - приводит слова Глушакова «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».

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