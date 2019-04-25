Игорь Черевченко: Команду не надо настраивать, это же не гитара На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Спартак» (3:0) главный тренер хозяев Игорь Черевченко не согласился с тем, что игра была легкой.

Ожидали, что так легко получится победить?

- Я бы не сказал, что легко получилось, легких игр не бывает. Много эмоций забрала эта игра, как у тренеров, так и у футболистов. Игроки сделали то, что должны делать, что радует болельщиков. Они выполнили установку. Хочу поблагодарить футболистов, это их победа, и болельщиков, которые пришли и поддерживали команду все 95 минут.

- В перерыве приходилось успокаивать игроков, чтобы не убегали в атаку при счете 3:0?

- Нет, они опытные футболисты, мы поговорили в спокойном ключе, объяснили, что счёт комфортный. Просили ждать ещё моменты.

- Сложно ли принимали решение о переводе Кадири в центр обороны?

- Кадири играл на это позиции, правда, это было давно. Я с ним два дня разговаривал, сказал ему, что, если будет хоть один процент сомнения в том, что сможешь сыграть на этой позиции, будем думать дальше. Дал ему сутки на размышления, он пришёл и сказал, что готов.

- После такой победы тяжело будет настроить команду на следующий матч?

- Их не надо настраивать, это же не гитара. Повторю, все ребята опытные.

