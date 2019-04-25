Андрей Червиченко: Шансы «Спартака» попасть в еврокубки не больше 50 процентов Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы красно-белых на попадание в еврокубки после поражения от «Арсенала» (0:3).

- Сегодня «Спартак» поставил себя в максимально затруднительное положение. На мой взгляд, шанс попасть в пятерку, то есть в еврокубки, не больше 50 процентов точно. «Арсенал» на ходу и он хорошо играет, плюс ко всему у команды эмоциональный подъем. В то время, как 2 преследователя проиграли и отвалились, «Спартак» был обязан выигрывать сегодняшнюю игру. «Оренбург» проиграл, «Ростов» тоже. Можно было спокойно докатывать сезон, попытаться запрыгнуть выше, чем 5 место. А сейчас надо до конца сражаться. Я не уверен, что красно-белые в состоянии это сделать, - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Добавим, что после этой победы «Арсенал» набрал 38 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в чемпионате.

В следующем туре тульская команда в гостях сыграет против «Оренбурга», а московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».