Аяз Гулиев: Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать

- Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать, - передает слова Гулиева Sport24.ru.
Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».
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