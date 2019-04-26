Аяз Гулиев: Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал результат выездного матча 25-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:3).

- Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать, - передает слова Гулиева Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».