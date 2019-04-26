Аяз Гулиев: Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать - Советский спорт
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26 апреля 2019 00:06Футбол

Аяз Гулиев: Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал результат выездного матча 25-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:3).

- Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать, - передает слова Гулиева Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».

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