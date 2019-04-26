Александр Бубнов: Если «Спартак» и дальше продолжит так играть, то Кононова придется убирать

- Изначально ставил на тульский клуб, который здорово смотрится весной, практически не пропускает и много забивает. Но, безусловно, никак не ожидал, что «Спартак» настолько легко расстанется с тремя очками.
Конечно, огромное влияние на ход встречи оказал быстрый гол хозяев. Он принес им больше уверенности в своих силах, а «Спартаку» пришлось раскрываться и идти вперед большими силами. «Арсенал» здорово ловил гостей на контратаках, но и сам отлично выглядел в позиционном нападении.
Можно смело утверждать, что «Спартак» будет бороться в лучшем случае за Лигу Европы - о Лиге чемпионов говорить уже не приходится. Стоит ли увольнять Кононова? Главный тренер так или иначе несет ответственность за происходящее с командой. Если она и дальше продолжит так играть, то Кононова придется убирать, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что после этой победы «Арсенал» набрал 38 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в чемпионате.
В следующем туре тульская команда в гостях сыграет против «Оренбурга», а московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».
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