«Спартак» за 2 года крупно проиграл пять матчей, два из них – тульскому «Арсеналу» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2019 00:38Футбол

«Спартак» за 2 года крупно проиграл пять матчей, два из них – тульскому «Арсеналу»

Поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в 25-м туре РПЛ стало для «Спартака» пятым крупным за два года.

Самое разгромное из этих поражений случилось 6 декабря 2017 года: в этот день «Спартак» проиграл английскому «Ливерпулю» - 0:7 в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Четырьмя месяцами ранее «Спартак» уступил в матче российской Премьер-лиги в гостях питерскому «Зениту» - 1:5 (6 августа 2017 года).

А 21 мая 2017 года, когда «Спартак» уже оформил чемпионство под руководством Массимо Карреры, команда проиграла 0:3 … в Туле «Арсеналу». Месяцем ранее 22 апреля «Спартак» проиграл «Ростову» - 0:3 (в гостях).

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