Резиуан Мирзов: Если выйдем в еврокубки, это будет хороший результат для Тулы - Советский спорт
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26 апреля 2019 00:31Футбол

Резиуан Мирзов: Если выйдем в еврокубки, это будет хороший результат для Тулы

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:0).

- В первой половине были хорошие моменты, во второй немного устали, подействовал перелет из Уфы. Показали хороший футбол, понимали друг друга, открывались. Если поле хорошее, то играть нам в удовольствие, бежим в атаку, действуем зрелищно, как любят болельщики.

Если выйдем в еврокубки, это будет хороший результат для города. Что касается продолжения карьеры в Туле (у Мирзова заканчивается контракт в конце сезона, - прим. ТАСС), то пока у меня мысли здесь, а там посмотрим, - приводит слова Мирзова ТАСС.

Добавим, что после этой победы «Арсенал» набрал 38 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тульская команда в гостях сыграет против «Оренбурга».

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