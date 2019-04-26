Хердур Магнуссон: Мы знаем, что в матче с «Краснодаром» будет непросто

- «Краснодар» - очень хорошая команда. Мы знаем, что будет непросто. Но, честно говоря, хотим поехать туда и выиграть. Для нас было исключительно важно обыграть «Анжи» в прошлом туре, теперь нужно добиваться результата и в грядущей встрече, - цитируют Магнуссона «Известия».
Напомним, что встреча состоится в воскресенье, 28 апреля, на стадионе «Краснодар».
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