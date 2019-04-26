Сергей Кирьяков: «Зенит» может проиграть чемпионство только самому себе

- «Зенит» может проиграть чемпионство только самому себе. На финишной прямой у него хороший задел, и его игрокам нужно выиграть лишь три матча из пяти. Но часто именно на этой дистанции начинаются осечки, хотя, мне кажется, с питерцами такого не произойдет. Особенно если они будут проводить оставшиеся матчи так же, как встречу с «Краснодаром» (3:2) и второй тайм с «Динамо» (2:0). В команде собраны опытные ребята, и они понимают, что расслабляться еще рано, - передают слова Кирьякова «Известия».
Напомним, что за пять туров до конца «Зенит» опережает идущий вторым «Локомотив» на восемь очков.
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