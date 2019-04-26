Владимир Быстров: Не понимаю, почему эффективность Семина кого-то удивляет

- Не понимаю, почему эффективность Семина кого-то удивляет, если он может руководить командой, и у него осталась тренерская харизма. Некоторые считают его методы старомодными? Старомодное - не значит плохое. Мы все время стараемся идти в ногу со временем, тренируем детей по новым европейским программам. А что в итоге? Может, стоит вернуться к тому, что было? Может, так и было правильно? Просто это надо развивать и совершенствовать. Ведь у нас совершенно другой менталитет, - передают слова Быстрова «Известия».
Напомним, что за пять туров до конца «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего в чемпионате «Зенита» на восемь очков.
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