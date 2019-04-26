Андрей Червиченко: Какая Лига чемпионов для «Спартака»? Им бы Лигу Европы не упустить - Советский спорт
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26 апреля 2019 01:13Футбол

Андрей Червиченко: Какая Лига чемпионов для «Спартака»? Им бы Лигу Европы не упустить

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Рубином».

- Какая Лига чемпионов для «Спартака»? Им бы Лигу Европы не упустить (четвертое и пятое место в РПЛ получают путевку во второй по престижности клубный турнир континента. — «Известия»). Игра с «Рубином» будет очень непростой. Да, сейчас казанская команда только строится, но она может огрызнуться. Подопечные Бердыева не вылетают и не борются за высокие места, так что результат над ними не довлеет. Такие команды могут обыграть кого угодно, - приводят слова Червиченко «Известия».

Добавим, что за пять туров до финиша «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего на третьем месте ЦСКА на пять очков.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Рубином» состоится в воскресенье, 29 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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