Никола Влашич: Надеюсь, что ЦСКА выиграет у «Краснодара» - Советский спорт
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26 апреля 2019 01:30Футбол

Никола Влашич: Надеюсь, что ЦСКА выиграет у «Краснодара»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

- Мы привыкли, что в первой части сезона игры были постоянно. Думаю, это даже полезно. Стал ли ЦСКА лучше по сравнению с прошлым матчем против «Краснодара»? Знаете, здесь нельзя ответить однозначно. Иногда мы играем прекрасно, иногда не так хорошо, поэтому не знаю. Но думаю, будет даже сложнее, чем в первом матче (ЦСКА проиграл «Краснодару» 1:2. - «Известия»), так как теперь игра будет на его стадионе. Однако я все-таки надеюсь, что мы выиграем, - цитируют Влашича «Известия».

Напомним, что встреча состоится в воскресенье, 28 апреля, на стадионе «Краснодар».

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