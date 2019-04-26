Защитник «Спартака»: После матча с «Арсеналом» в раздевалке была гробовая тишина Встреча прошла на домашней арене «оружейников».

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов высказался после с тульским «Арсеналом» (0:3) в 25-м туре РПЛ.

«В футболе все бывает: и победы, и поражения. Все старались, хотели победить и не были равнодушны. Мы были не в восторге после первого тайма. Хотели выйти и поменять все в свою сторону, но что-то не получилось.

О том, что буду играть в основном составе, узнал примерно в начале недели. Более-менее успел подготовиться. После игры в раздевалке была гробовая тишина.

Настроение в команде? Никто не собирается вешаться на стену. Мы будем продолжать работать, выходить на поле и доказывать болельщикам и самим себе», – цитирует защитника «Чемпионат».