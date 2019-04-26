Юрген Клопп о символической сборной АПЛ: Моя команда – команда сезона Отметим, что в список не вошел лидер мерсисайдского клуба Мохамед Салах.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о составе символической сборной нынешнего сезона АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

Напомним, в состав вошли Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон и Садио Мане. Еще шесть позиций заняли игроки «Манчестер Сити», а последним в списке оказался хавбек «МЮ» Поль Погба.

«В эту сборную могли бы попасть еще четыре, пять, шесть или семь игроков «Ливерпуля».

Наши футболисты проводят выдающийся сезон. Моя команда – команда сезона», – приводит слова немецкого специалиста «Газета.Ru» со ссылкой на BBC.