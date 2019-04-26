Экс-защитник «Барселоны» может заменить Година в «Атлетико»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.
Согласно источнику, воспитанник «Барселоны» получил предложение от мадридского «Атлетико», который ранее продал в «Баварию» Лукаса Эрнандеса и готовится к уходу Диего Година.
Напомним, Бартра, отыгравший 103 матча за основной состав сине-гранатовых, также защищал цвета дортмундской «Боруссии» (51 встреча).
В январе 2018 года испанский футболист подписал контракт с «Бетисом», а его трансфер обошелся клубу в 10,50 млн евро.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел во всех турнирах 42 матча и забил один гол.
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