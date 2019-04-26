Николай Комличенко: «Краснодар» не обязан был давать мне шанс, обиды нет

Российский нападающий «Млады-Болеслав» Николай Комличенко рассказал о своем отношении к «Краснодару».
Напомним, игрок является воспитанником «быков». Летом 2017 года он отправился в аренду в чемпионат Чехии, а в январе этого года «Млада-Болеслав» оформила его переход на постоянной основе.
«Академия «Краснодара» – номер 1 в России. По организации, уровню. Воспитанники будут, надо просто время дать. Да они уже есть.
Обиды на «Краснодар» у меня нет. Переживаю за команду, смотрю игры часто. У меня там друзья остались. Обиды нет. Это футбол. Они не обязаны были давать мне шанс. Мы расстались с клубом в хороших отношениях. У меня своя дорога, у них своя. Не каждый воспитанник будет выступать в клубе, это нормально», – сказал Комличенко в передаче Евгения Савина «КраСава».
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