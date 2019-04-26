СМИ: Рэшфорд может перейти в «Барселону» за 119 млн евро - Советский спорт
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26 апреля 2019 08:22ФутболГичунцев Артур

СМИ: Рэшфорд может перейти в «Барселону» за 119 млн евро

Об этом сообщает The Sun.

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

Согласно источнику, каталонский клуб намерен воспользоваться непростой ситуацией английского клуба и пригласить 21-летнего форварда в летнее межсезонье.

Отмечается, что сине-гранатовые готовы заплатить за его переход 115 млн евро.

Напомним, Рэшфорд является воспитанником «МЮ». В текущем сезон он провел 44 матча, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.

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